В сгоревшем селе Тасырхой в Забайкалье началось строительство домов

ЧИТА, 17 июня. /ТАСС/. Строительные работы начались в полностью сгоревшем во время апрельских пожаров селе Тасырхой в Забайкальском крае. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края, сопровождавшихся ураганным ветром, 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов. Травмы получили 36 человек. Ущерб оценивается в 1 млрд рублей.

"В селе Тасырхой, пострадавшем во время апрельских пожаров, приступили к строительству домов", - сообщили в пресс-службе.

По словам исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства Виктора Паздникова, там будут возводиться четыре дома. "На сегодняшний день выполнены траншеи под устройство фундамента. Подрядчик закупает все необходимые материалы, с завтрашнего дня приступает к заливке фундамента", - приводит его слова пресс-служба. Дома будут возведены не на пепелище, а на новом месте, такое решение на сходе приняли жители села, ранее там были подготовлены новые земельные участки для индивидуального жилищного строительства

"В адрес министра природных ресурсов и экологии России направлено письмо с просьбой оказать содействие в вопросе обустройства скважины для обеспечения населения источником водоснабжения, в том числе противопожарного. Ранее в селе Тасырхое такого источника не было, - добавили в пресс-службе. - Также компанией "Ростелеком" в населенном пункте установлен новый таксофон взамен сгоревшего".

Всего, по данным пресс-службе регионального правительства, заявления на приобретение и восстановление утраченного жилья подали 148 семей, по 117 из них принято положительное решение, 21 семья получила отказ. 15 июня сообщалось, что правительство РФ одобрило выделение 820,9 млн рублей на оказание разовой финансовой помощи бюджету Забайкальского края для компенсации ущерба, причиненного природными пожарами в апреле 2019 года. Компенсации получат 56 сельскохозяйственных товаропроизводителей и 228 личных подсобных хозяйств.