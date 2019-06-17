Число безработных в России за неделю снизилось до 764,3 тыс.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных в России за прошедшую неделю уменьшилась на 0,8% и составила 764,29 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

"С 5 по 11 июня 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,8% и составила 764,29 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Снижение численности безработных граждан за прошедшую неделю произошло в 66 регионах, в 15 субъектах РФ отмечен рост. "Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Рязанской, Сахалинской областях, республиках Калмыкия, Крым, Северная Осетия - Алания, Ненецком, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском, Пермском краях", - уточнили в Минтруде.

При этом наибольший рост количества безработных наблюдался в Архангельской, Астраханской, Иркутской, Костромской, Новосибирской, Омской областях, Забайкальском, Красноярском краях, Республике Бурятия, Карачаево-Черкесской Республике. Не изменилась численность безработных в городе Севастополе, Еврейской автономной области, Магаданской и Новгородской областях.

Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках, составила 97 тыс. 850 человек.