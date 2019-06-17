Неизвестный вирус поразил редких древесных кенгуру в Австралии

СИДНЕЙ, 17 июня. /ТАСС/. Неизвестный вирус поразил колонию редких австралийских животных - древесных кенгуру Люмхольтца. Как сообщает в понедельник радиокомпания ABC, заболевание, вызванное этим вирусом, приводит к необратимым изменениям в зрительных нервах животных, ослепляя их, и к летальным исходам.

Древесные кенгуру Люмхольтца встречаются лишь в одном месте планеты - небольшом участке тропического леса на севере австралийского штата Квинсленд. Эти животные настолько редкие, что зачастую даже сами австралийцы не знают об их существовании. И теперь единственная колония этих зверей столкнулась с совершенно новой угрозой, перед которой пока бессильны и экологи, и ветеринары.

Болезнь, вызванная неизвестным ранее вирусом, поражает зрительный нерв кенгуру, заставляя их слезать с деревьев и бродить вслепую по окрестностям.

"Раньше этих животных нельзя было просто так увидеть, разве что случайно. Они живут высоко в кронах, не спускаясь на землю иногда месяцами, а теперь их можно застать в школах, сараях и на дорогах, потому что они ничего не видят и не понимают, где оказались", - рассказала Карен Кумбс, владелица участка земли, граничащего с местом обитания древесных кенгуру. Женщина довольно давно наблюдает за своими удивительными соседями и признается, что сейчас очень сильно обеспокоена их дальнейшей судьбой.

По словам специалистов, причина для опасений определенно есть. Ветеринар Эндрю Питерс, старший преподаватель факультета патологии диких животных в университете Чарльза Стерта, провел ряд исследований пострадавших животных и пришел к неутешительным выводам.

"Мы получили доказательства того, что это новая вирусная инфекция, возможно, даже новый вирус, о котором мы пока вообще ничего не знаем", - рассказал он. Как отметил ученый, появление нового заболевания, поражающего зрительный нерв и ткани мозга, может быть обусловлено изменениями окружающей среды.

Сейчас ветеринары из университета Чарльза Стерта начали большой образовательный проект, пытаясь рассказать местным жителям о том, как помочь дезориентированным кенгуру, а в лабораториях вуза идет масштабная научная работа по изучению новой болезни.

Взрослые самцы древесных кенгуру Люмхольтца весят чуть более 7 кг при росте 50 - 65 см., а самки - около 6 кг. Кенгуру этого вида очень скрытны, ведут ночной образ жизни и проводят не более 2% всего своего времени на земле. Вид обитает на признанной ЮНЕСКО Всемирным наследием территории.