"Артек" открыл туристическую программу "Большая севастопольская тропа"

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники международного детского центра "Артек" отправились в понедельник из Балаклавы в экспедицию по Большой севастопольской тропе, сообщили ТАСС в пресс-службе "Артека".

"В поход отправился 21 человек: инструкторы, которые работают по туристическим направлениям, вожатые и руководитель центра. Сегодня утром стартовали из Балаклавы [пригород Севастополя], и сейчас проходим участок 18 км от Балаклавы до Ласпинского перевала", - сказала представитель центра.

Большая севастопольская тропа проходит через все ландшафтные зоны Севастополя, в том числе имеет степную и горную части. Полное прохождение маршрута рассчитано на недельный пеший поход. Тропа состоит из восьми расположенных друг за другом участков общей протяженностью 117 км, оборудованных местами стоянок, кроме того, имеются радиальные маршруты.

По данным пресс-службы правительства Севастополя, группа должна вернуться из похода 21 июня - к началу седьмой смены в лагере. Планируется, что отдыхающие в центре школьники в будущем смогут стать участниками экспедиций на отдельных безопасных участках маршрута.

"Туристический проект является примером для учреждений образования и нацелен на привлечение внимания к детскому туризму как приоритетному направлению отдыха и оздоровления детей", - сообщается на сайте правительства.

В начале мая для подготовки к походу "Артек" провел III Большой слет туристов на Тороповой даче в Севастополе. По данным властей, участие в нем приняли 1,5 тыс. школьников со всей России, а также почти 80 артековцев из 41 страны.