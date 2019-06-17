Совершающий кругосветную экспедицию французский катамаран прибыл в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Экспериментальное судно-катамаран из Франции Energy Observer, которое работает на комбинации чистых источников энергии, прибыло в понедельник в Санкт-Петербург в рамках кругосветного путешествия.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе генерального консульства Франции в Санкт-Петербурге, "катамаран вошел в Неву ночью во время разводки мостов и пришвартовался на Адмиралтейской набережной, 10".

Energy Observer переоборудован в плавучую лабораторию из гоночного катамарана, он самостоятельно производит всю необходимую для своих нужд энергию. "Судно работает на уникальной комбинации чистых источников энергии и имеет систему выработки водорода из морской воды", - рассказали в генконсульстве.

Цель кругосветной экспедиции Energy Observer - протестировать в экстремальных условиях передовые технологии, создающие основу для энергетических сетей будущего, применение которых будет возможно не только на воде, но и на суше.

Экспедиция, рассчитанная на шесть лет, началась в 2017 году. Команда под руководством создателя проекта, капитана судна Викторьена Эрюссара и директора экспедиции, режиссера документальных фильмов Жерома Делафосса планирует посетить 50 стран и сделать 101 остановку. Проект получил официальную поддержку со стороны Европейского союза, ЮНЕСКО и Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).