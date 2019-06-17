Врачи поддерживают маркировку "Светофор" для продуктов питания

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Маркировка продуктов питания цветами светофора - зеленым, желтым или красным - в зависимости от содержания в них соли, сахара и жирных кислот, облегчит восприятие состава продовольственных товаров и поможет людям более тщательно соблюдать основы здорового питания. Такое мнение ТАСС высказали врачи-диетологи.

Газета "Известия" со ссылкой на Росстандарт сообщила, что в октябре планируется принять ГОСТ по цветовой маркировке продуктов по типу "Светофор". Предполагается, что ГОСТ на цветовую маркировку будет действовать на территории стран, которые входят в Евразийский совет по стандартизации, - России, Армении, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Требования стандарта не будут распространять на сырье и продукты с однородным составом. При этом уточняется, что ГОСТы в России не носят обязательный характер.

Главный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян считает, что у человека отпадет надобность искать и читать состав на упаковке. "[Маркировка] нужна, чтобы помочь людям не искать [состав], не высчитывать, сколько процентов [сахара, жира или соли содержится в продукте], а сразу будет ясно. Потом можно [ввести маркировку для всех продуктов], через какое-то время, когда мы привыкнем и люди научатся уже пользоваться правильно", - считает врач. По его словам, той информации, которая сейчас есть на упаковках продуктов, недостаточно и небольшое число людей их читают. "А так будут видеть сразу", - заключил он.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия также поддержала идею маркировки по принципу светофора. Специалист считает, что такая разметка продуктов должна быть обязательной для всех производителей. "Мне кажется, что нужно [ввести маркировку] обязательно, потому что человек... естественно, должен знать [содержание тех или иных компонентов в продукте]. Я считаю, что для всех [производителей] надо [ввести]", - сказала ТАСС врач.

Чедия считает, что население быстро привыкнет к нововведению. "Мы к хорошему быстро привыкаем, но, я думаю, это произойдет очень быстро, потому что все заинтересованы в здоровье", - заключила она.

Профилактика заболеваний

Согласен с врачами и руководитель направления "Оптимальное питание" Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин. "К сожалению, не так много людей читают вообще этикетку и вот сейчас та маркировка, которая есть, все написано мелкими буквами и трудно понять, что там есть и какое значение для здоровья может играть тот или иной продукт", - сказал профессор. По его словам, важность маркировки обусловлена еще тем, что употребление сахара, соли и жира в больших количествах может привести к развитию различных неинфекционных заболеваний.

"Человека надо научить делать правильный выбор и этикетка - это один из механизмов. Только маркировкой проблему не решишь, должен быть комплекс мер, чем сейчас собственно и занимается Роспотребнадзор. Мы должны ответственно подходить к себе, к своему здоровью", - считает Батурин.

При этом, он не уверен, что все производители с большим оптимизмом отнесутся к обязательному введению маркировки. "Производители не очень приветствуют вот такую маркировку, [если] что-то появится красное на его продукции. У нас же огромное количество продуктов содержат много сахара, много соли, много жира", - заключил он.

Маркировка "Светофор"

Проект добровольной маркировки пищевых продуктов и напитков "Светофор" начался 1 июня 2018 года по инициативе Роспотребнадзора. Ранее ведомство подготовило методические рекомендации по цветовой индикации на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей, разработанные НИИ питания и биотехнологии. Как следует из материалов Роспотребнадзора, красный цвет предназначен для продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жирных кислот, желтый - для продуктов со средним содержанием этих веществ, зеленый - с низким.

Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, более 80% населения России поддерживают введение маркировки. Три четверти граждан (74%) потенциально готовы ориентироваться на такую индикацию при покупке продуктов, а почти половина опрошенных (47%) выразили надежду на улучшение состояния здоровья населения благодаря "Светофору".