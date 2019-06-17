Красноярский губернатор опроверг информацию о масштабных хищениях в лесной отрасли края

"Действительно, прозвучала цифра в 45 или 47 млрд рублей от лесной отрасли, которые украдены или распределены по карманам чиновников. Это шокировало не только край, но, я думаю, и всю Россию. Шокировало и меня тоже, беззастенчивой наглостью и цинизмом людей, которые произнесли эту цифру. У нас, действительно, есть такая цифра, 47 млрд рублей, - это экспортная выручка всех предприятий (лесной отрасли) Красноярского края", - заявил Усс.

КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс опроверг информацию о хищениях на десятки миллиардов рублей в лесной отрасли региона. Ранее озвученная в СМИ цифра в 45 млрд рублей, которые якобы ежегодно разворовываются в лесной отрасли края, отражает не объем хищений, а выручку от легального экспорта леса, подчеркнул Усс.

При этом губернатор подтвердил, что в отрасли существует ряд проблем, таких как недостаточно высокие объемы переработки древесины при высоких показателях лесозаготовки. Существуют и нарушения, связанные с незаконными вырубками.

Усс также отметил, что в регионе возбуждены уголовные дела в отношении представителей лесничеств и чиновников, а правоохранительные органы усилили работу в этом направлении, добавив, что за последнее время в регионе было ликвидировано более 600 незаконных вырубок. "Я уверен, что нам потребуется максимум три года, чтобы сделать наш лесной комплекс эффективным и одним из самых прозрачных в стране", - резюмировал Усс.

Председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко ранее в интервью журналисту Андрею Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли региона и поступающих ей в связи с этим угрозах. Позднее, выступая на сессии Заксобрания региона, Давыденко заявила, что инвесторы не вложили порядка 50% средств в приоритетные инвестиционные проекты в лесной отрасли, также аудиторы обнаружили нарушения при лесозаготовках и нелегальный вывоз леса. Представители краевых властей не согласились с выводами, сделанными аудиторами, а председатель правительства края Юрий Лапшин заявил, что в основе выводов председателя Счетной палаты лежит личный интерес. Ряд СМИ после этого распространили информацию о том, что ежегодно объем хищений в лесной отрасли края достигает 45 млрд рублей.

Ранее региональные управления МВД и Следственного комитета начали проверку по факту заявлений Давыденко о поступающих ей угрозах. Региональная прокуратура проводит проверку по фактам прозвучавших в докладе председателя Счетной палаты края.