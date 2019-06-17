Более 50 тыс. человек посетили электростанции СГК в день открытых дверей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) провела день открытых дверей на трех электростанциях в Новосибирске, Барнауле и Абакане. Участниками мероприятий стали более 50 тыс. человек, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании.

Экскурсии проводили сотрудники электростанций, они рассказали посетителям, как происходит процесс производства электрической и тепловой энергии. "Жители городов смогли посетить с экскурсией крупнейшие ТЭЦ - Новосибирскую ТЭЦ-5, Барнаульскую ТЭЦ-3 и Абаканскую ТЭЦ", - сказали в пресс-службе.

Помимо экскурсий, для жителей городов также была приготовлена развлекательная программа - мастер-классы и конкурсы для взрослых и детей, а также выступление творческих коллективов и артистов.

"День открытых дверей - это возможность рассказать о работе предприятий энергетики и одновременно устроить праздник для городов присутствия", - уточнили в СГК.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской области, Хакасии и Туве.