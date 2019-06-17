Молодежный форум "Ладога" соберет в Ленинградской области участников из 52 регионов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Волонтеры из более чем 50 регионов страны соберутся 24-30 июня на площадке молодежного образовательного форума "Ладога", сообщил в понедельник председатель комитета по молодежной политике региона Алексей Орлов в петербургском пресс-центре ТАСС.

"В этом году мы проводим уже одиннадцатый форум "Ладога". Заявки на участие слались со всего нашего большого государства - 52 региона будут представлены на форуме", - сказал он.

По словам Орлова, в этом году увеличены премии для победителей конкурса инициатив в области молодежной политики, который проводится в рамках форума. "Каждый участник форума до 30 лет может загрузить свой проект в [автоматизированную информационную систему] "Молодежь России" и подать заявку на грантовый конкурс. Он проходит до 26 июня, а 28 июня на площадке форума будет защита проектов. Если раньше у нас был бюджет до 3 млн на все проекты, то теперь Росмолодежь готова на каждый достойный проект предоставить до 3 млн рублей", - пояснил председатель комитета.

В 2019 году форум примет около 850 человек - это на 150 человек меньше по сравнению с прошлым годом, что связано с реконструкцией площадки.

Основными темами форума станут добровольчество, работа молодых профессионалов, образование, коммуникация молодежи и органов власти. Среди других тем - Год Театра в России и Год здорового образа жизни в Ленинградской области.