МЧС и Росгидромет подписали соглашение о взаимодействии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев и руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко в понедельник подписали соглашение об информационном обмене и взаимодействии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Сегодня мы подписываем соглашение, которое направлено, прежде всего, на совершенствование работы, в том числе за счет перехода на автоматизированный обмен информацией. Убежден, что наше взаимодействие на новом качественном уровне позволит своевременно моделировать развитие обстановки, работать на упреждение чрезвычайных ситуаций и минимизацию их последствий", - сказал Зиничев, слова которого привели в пресс-службе. Он подчеркнул значимость оперативного предоставления информации об угрозе возникновения и прогнозе развития опасных природных явлений.

В МЧС сообщили, что подписанное соглашение позволит осуществлять взаимодействие на всех уровнях Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), что обеспечит своевременное реагирование на происшествия и заблаговременное принятие необходимых управленческих решений.