Глава Google считает невозможным избавиться на 100% от экстремистского контента

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Корпорация Google поставила задачу довести общий объем экстремистского контента в своих сервисах и платформах до уровня ниже 1%, но не сможет избавиться от этого на все 100%. Об этом сообщил в понедельник в интервью телеканалу CNBC генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Ему был задан вопрос, достаточно ли у Google персонала, чтобы отфильтровать и устранить информацию экстремистского содержания. "Мы начали справляться с этим гораздо лучше путем комбинирования использования оборудования и мобилизации сотрудников", - заметил Пичаи. "Даже если в конкретный момент мы справляемся с задачей на 99%, то все равно находятся отдельные примеры [контента экстремистского содержания]", - признал он.

Гендиректор Google пояснил, что в любой крупной системе трудно устранить все издержки полностью. "Наша задача заключается в том, чтобы довести показатели до уровня существенно ниже 1%", - информировал Пичаи, признав, что нулевой показатель вредоносного контента на платформах Google недостижим.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно выступал с утверждениями, что администрации крупнейших социальных сетей Facebook и Twitter, а также поисковой системы Google подавляют голоса консервативной аудитории и скрывают позитивную информацию и новости о ситуации в США в период его президентства. Он также указывал на якобы имеющую место подтасовку результатов поиска новостей о нем.

Как сообщало ранее агентство Reuters, власти США готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.