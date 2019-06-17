Беглов призвал воздержаться от политических акций в Петербурге в день выпускников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил политические партии и общественные организации воздержаться от публичных акций в городе в день проведения праздника выпускников "Алые паруса". Об этом он сказал в понедельник на совещании с членами городского правительства в Смольном.

"У меня просьба очень простая: отнеситесь с уважением к нашим выпускникам, потому что это большой праздник, мы готовились к нему целый год и сделали все необходимое, чтобы нашим детям было хорошо и безопасно", - сказал Беглов.

По данным председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Ольги Аришиной, на этот день ранее были поданы две заявки о проведении мероприятий на площади Ленина.

"Поступило два уведомления о проведении публичных мероприятий 23 июня в специально отведенном месте на площади Ленина - митинга о прекращении уголовного преследования журналиста и за свободу журналистов и второе уведомление - о проведении пикета о привлечении внимания общественности к проблеме чистой окружающей среды", - сообщила Аришина на совещании.

Врио губернатора поручил ей договориться с заявителями о переносе акций на другие дни. "Я вам поручаю пригласить заявителей и предложить им какие-то другие числа: до 23-го или после 23-го, в какое-то удобное время. Все-таки это общегородской праздник детей, и проведение других мероприятий было бы не очень правильно в отношении наших детей. Поэтому попросите их выбрать какое-то другое число, пойдите им навстречу по поводу изменения числа, а я со своей стороны обращаюсь ко всем политическим партиям, общественным организациям: прошу еще раз внимательно пересмотреть свои заявления или свои желания о проведении своих мероприятий в этот день", - отметил Беглов.

Праздник "Алые паруса" - традиционные торжества, которые проводятся в конце июня в Санкт-Петербурге. Праздник проходит в честь выпускников школ. Он внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран. Ожидается, что в этом году в нем примут участие около 1,5 млн человек.