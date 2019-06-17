Дагестан и Чечня отложили работу по установлению административной границы до 2020 года

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Власти Чечни и Дагестана отложили до 2020 года работы по установлению административной границы между регионами. Об этом в понедельник сообщил на заседании Народного собрания Дагестана спикер парламента Хизри Шихсаидов.

"Было принято решение на уровне полпреда в этом году все действия относительно границ перенести на следующий год и … хорошенько подготовить все документы. В следующем году эту работу продолжить с учетом того, что будут привлечены руководители районов, муниципальных образований, джамааты (общины) населенных пунктов, и все это будет делаться открыто и прозрачно", - сказал Шихсаидов.

В январе 2019 года сообщалось, что Дагестан и Чечня будут устанавливать административные границы, в апреле работа была приостановлена. Причины не назывались.

В настоящее время Дагестан проводит межевание приграничных территорий с Калмыкией и Ставропольским краем.

Спикер парламента Дагестана также призвал коллег с пониманием относится к ситуации, проводить работу с молодежью.

"Кто постарше, чтобы хорошо понимали ситуацию, не надо раскачивать ситуацию. [Нужно] призывать к благоразумию, и спокойно все вопросы мы решим", - отметил он, подчеркнув, что народы Дагестана и Чечни всегда жили в мире и понимании друг друга.

О границах

Правительству РФ и регионам на основе поручения президента до 2021 года необходимо завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается в том числе для того, чтобы уладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Власти соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр.

Согласно информации Росреестра, между субъектами РФ насчитывается 378 административных границ. По состоянию на 1 декабря 2018 года в Единый государственный реестр недвижимости были внесены данные о 77 границах. Сведения о границах в Северо-Кавказском федеральном округе туда не вошли.