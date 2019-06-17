Заявления на участие в электронном голосовании в Москве можно будет подать с 24 июля

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мосгоризбирком в понедельник утвердил перечень требований к специальному программному обеспечению портала госуслуг города Москвы, включающие тайну голосования, информационную безопасность и надежность индентификации избирателей, для эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму седьмого созыва. Согласно документу, подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет с 24 июля по 5 сентября.

13 июня Мосгоризбирком определил для проведения эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму 8 сентября избирательные округа номер 1 - Зеленоград, номер 10 - Бибирево, Лианозово, Северный и номер 30 - Чертаново Центральное и Южное.

"Требования [к специальному программному обеспечению] базируются на общем требовании, установленном федеральным законом об информации, информационных технологиях и защите информации, а также иных законах. Рабочая группа, готовя предложения, ставила перед собой три основные задачи - надежная идентификация избирателя, защита системы, как внутренняя, так и внешняя, от возможных угроз, и третье - тайна голосования. То есть система должна обеспечивать тайну волеизъявления избирателей", - сказал на заседании заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Согласно проекту решения избирательной комиссии, программное обеспечение должно предоставлять возможность избирателю подать заявление о включении в список для электронного голосования в личном кабинете на портале госуслуг Москвы с 00:00 24 июля до 00:00 5 сентября 2019 года. Также планируется, что программа будет информировать избирателей о дне голосования и о зарегистрированных кандидатах. В день голосования избиратель должен будет подтвердить, что ознакомлен с данными о кандидатах, прежде чем получит избирательный бюллетень.

Ермолов добавил, что до конца июня планируется провести публичное тестирование программного обеспечения программы для электронного голосования.

Другие требования к программе

Согласно проекту постановления, программа будет передавать в Мосгоризбирком данные о заявлениях на участие в электронном голосовании, поданных избирателями. До 10:00 6 сентября на основе этих данных комиссия сформирует электронные версии списков избирателей и направит их оператору портала госуслуг Москвы. Отмечается, что избиратели также смогут отозвать с помощью портала ранее поданное заявление.

Система сможет присылать избирателю, подавшему заявление на электронное голосование, пуш-уведомления, СМС, письма на электронную почту и сообщения в личном кабинете. В день голосования избиратель, включенный в электронные списки, с 8:00 до 20:00 сможет получить в личном кабинете бюллетень для электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы. После того, как пользователь выбрал одного из кандидатов и нажал на кнопку "Проголосовать", голосование считается заношенным. На осуществление волеизъявления дается 5 минут, после их истечения сессия также заканчивается.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.