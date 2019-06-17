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Астраханские власти предложат вручную проверить работы получивших ноль баллов на ЕГЭ

По данным пресс-службы регионального Минобразования, трое школьников заполнили бланки пастой несоответствующего цвета

АСТРАХАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Министерство образования Астраханской области предложит апелляционной комиссии вручную проверить работы трех одиннадцатиклассников, получивших ноль баллов на ЕГЭ по математике, сообщил в понедельник ТАСС министр образования Астраханской области Виталий Гутман.

Ранее пресс-служба Министерства образования Астраханской области сообщила, что трое одиннадцатиклассников получили на ЕГЭ по профильной математике нулевые баллы, потому что заполнили бланки не той пастой. В итоге написанные работы были некорректно отсканированы и аннулированы.

"В среду состоится апелляционная комиссия. Мы, то есть министерство образования, предложим комиссии принять решение о проверке этих работ вручную, но затем, чтобы соблюсти полную объективность, направим их в Рособрнадзор",- сказал региональный министр. Он также отметил, что "если там есть подтирки, исправления - то, что не положено по инструкции - будем продолжать разбираться, виновные будут наказаны".

В понедельник пресс-служба областного Минобразования на своей странице в Facebook сообщила, что история с учениками, получившими нулевые баллы на ЕГЭ по математике, завершилась. Принято окончательное решение: работы школьников будут рассмотрены конфликтной комиссией в полном объёме.

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