Прокуратуры России и Китая определились с программой защиты окружающей среды и инвесторов

ХАБАРОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Прокуратуры России и Китая подписали во вторник в Хабаровске программу сотрудничества в области защиты окружающей среды и прав инвесторов на 2020-2021 годы.

Подписи под документом поставили генеральный прокурор России Юрий Чайка и генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Китайской Народной Республики Чжан Цзюн.

"Нам будет полезен обмен опытом с нашими китайскими коллегами. Действительно, сегодня совершенно другой уровень отношений, не просто партнерства, а близких людей. Исходя из этого мы должны строить свою работу по отношению друг к другу. Мы должны укреплять сотрудничество, в том числе создавая условия для нормальной работы [предприятий]. Я надеюсь, что подписанная нами сегодня программа даст юридический ресурс, механизм по защите прав инвесторов и окружающей среды", - сказал Чайка.

Прокуратуры России и Китая будут обмениваться опытом в вопросах защиты окружающей среды, в том числе по защите бассейна реки Амур, сообщил Чайка. "Обеспечение экологической безопасности в бассейне реки Амур - важнейшая задача для наших государств <…> Нашим прокурорам предстоит не только обмениваться опытом в рамках семинаров, но и делиться аналитическими наработками. Взаимодействие между прокуратурами позволит значительно укрепить законность в сфере охраны окружающей среды", - сказал Чайка.

Он отметил, что накануне китайские коллеги имели возможность ознакомиться с методикой проведения проверок коммерческих предприятий в Хабаровском крае. Он выразил надежду, что методики будут применяться и в Китае. "Со своей стороны подтверждаю нацеленность на развитие данного направления и готовность оказывать поддержку китайским коллегам на благо наших стран", - сказал Чайка.

В свою очередь Чжан Цзюн отмтеил, что органы прокуратуры КНР в рамках российско-китайского сотрудничества проведут разъяснительные работы с китайскими бизнесменами по поводу соблюдения законов РФ в сфере инвестиций и торговли. "Я думаю, что правовое обеспечение в сфере торговли, товарооборота очень важно для дальнейшего сотрудничества между Россией и Китаем. Мы желаем изучить ваш опыт в этой сфере [инвестиций и торговли]. Мы будем разъяснять на китайских предприятиях бизнесменам, чтобы они соблюдали российские правила на благо народов. Если они действительно нарушат закон в России, их надо будет привлекать к ответственности", - сообщил генпрокурор КНР.

В Хабаровске 17 и 18 июня проходили заседания круглых столов с участием прокуратур России и Китая, обсуждались вопросы защиты окружающей среду и прав на объекты интеллектуальной собственности.