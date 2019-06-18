Прокуратура не выявила нарушений в передаче в аренду острова Карагинского близ Камчатки

"Существенных нарушений норм федерального законодательства при организации и проведении аукциона, заключении охотхозяйственного соглашения не установлено. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования по доводам публикаций СМИ в связи с заключением охотхозяственного соглашения по угодью на острове Карагинский в настоящее время не имеется. Также нет оснований для признания аукциона незаконным", - сообщила Шунина.

Как сообщалось ранее, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в мае поручил своему аппарату взять на контроль ситуацию, связанную со сдачей в аренду острова. Поручение было дано после сообщений местных СМИ о том, что органы власти Камчатского края сдали в аренду за 15 тыс. рублей на 49 лет охотничье угодье площадью более 193,6 тыс. га, границы которого совпадают с береговой линией острова Карагинского, включенного в список водно-болотных угодий международного значения для сохранения водоплавающих птиц.

Шунина пояснила, что прокурорская проверка не подтвердила информацию о незаконном занижении арендной платы, а также о чрезмерной площади переданного охотугодья. "Плата установлена в соответствии с федеральным законодательством. Для Камчатского края ставка платы за использование лесных участков для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства составляет 0,03 рубля (три копейки) за 1 га лесного участка. Согласно приказу Минприроды России, максимальная площадь охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены охотхозяйственные соглашения одним пользователем, для Камчатского края составляет один миллион гектаров", - сказала она.

Старший помощник прокурора Камчатского края отметила, что единственным нарушением при заключении соглашения об аренде охотничьего угодья стало разрешение на промысел гусей, уток и куликов на острове, где в рамках Рамсарской конвенции (1971 год, о сохранении водно-болотных угодий) запрещена охота на водоплавающую дичь. "В целях устранения указанных нарушений камчатская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление руководителю Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края", - отметила Шунина.