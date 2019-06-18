Тульский Минздрав назвал недопустимым поведение врача, оскорбившего пациента

ТУЛА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Тульской области проводит служебную проверку после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой врач одной из больниц оскорбляет пациента, предположительно, гражданина Узбекистана, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального минздрава.

Пациент обратился в медучреждение с жалобами на боли и попросил провести ультразвуковое исследование. На видеозаписи видно, как врач объясняет, что эта услуга платная, указывает, что мужчина не является гражданином России и один из документов ему не принадлежит, а затем оскорбляет пациента, заявляя, что он "никто" и "человек морально отсталый".

"Было выявлено, что 15 июня мужчина обратился в медучреждение с просьбой провести ультразвуковое исследование, направление на это исследование пациент не имел. Следуя правилам оказания медицинской помощи, врач провела осмотр, показаний к проведению УЗИ не выявила, о чем сообщила пациенту. В дальнейшем разговор приобрел резкие тона. Раскаиваясь в допущенной грубости, врач в тот же день извинилась перед пациентом", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, после инцидента проводится служебная проверка. "Работники медицинских учреждений обязаны соблюдать правила этики и деонтологии при общении с пациентами. Грубость и высокомерие по отношению к обратившимся за помощью людям недопустимы. За нарушения этики и деонтологии работнику будет объявлено административное взыскание. Министерство здравоохранения приносит извинения за поведение медработника", - отметили в пресс-службе.