Треть россиян считает, что отец может ухаживать за ребенком не хуже матери

ТАСС, 18 июня. Почти треть россиян (30%) придерживаются однозначного мнения, что отец может не хуже матери ухаживать за ребенком. Еще 40% заявили, что "скорее согласны" с данным утверждением. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большинство опрошенных - 70% - верят в способность отцов ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин", - говорится в материалах ВЦИОМ.

При этом две трети респондентов считают, что мать не должна ограничивать общение ребенка с отцом после развода.

Более четверти (27%) участников опроса заявили, что СМИ не воспитывают у молодежи ответственного отношения к отцовству, еще 35% "скорее согласны" с данным мнением.

Кроме того, треть (33%) респондентов заявили, что отцовское воспитание формирует уважение к женщине. Еще 27% считают, что оно воспитывает ответственность, 24% - мужество и отвагу, 20% - трудолюбие.

В то же время опрос показал, что большинство женщин (54%) "скорее не допускают" возможности, что в случае рождения ребенка отпуск по уходу за ним вместо них возьмет мужчина. Большинство мужчин (55%) придерживаются аналогичного мнения.