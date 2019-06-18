Володин отметил умение Зюганова "находить компромиссы, не доводя до конфликта"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки "На службе народу", посвященной юбилею лидера КПРФ Геннадия Зюганова, назвал лидера коммунистов политиком, который "умеет находить компромиссы, не доводя до конфликта".

26 июня Зюганову исполняется 75 лет.

"Без вас бы многие решения принимались не на таком качественном уровне, как сегодня мы принимаем. Это тоже ваша заслуга, потому что возглавлять оппозиционную партию, крупнейшую фракцию в Госдуме, при этом находить компромиссы, болеть за страну и не доводить до конфликта - не каждый политик может", - сказал Володин во вторник на открытии выставки в Госдуме.

Спикер нижней палаты назвал Зюганова человеком со своим мировоззрением, с характером. Он отметил, что лидер КПРФ прошел со страной весь путь изменений, его хорошо знают как политического деятеля, а выставка расскажет о нем как о человеке. "Мы откроем нового Зюганова. И не одного", - подчеркнул спикер Госдумы.

Он отметил, что Зюганов бессменно остается лидером, несмотря на все вызовы, конкуренцию. Он также пожелал лидеру КПРФ больше времени для общения с родными и близкими.

Володин выразил уверенность, что через какое-то время лидер КПРФ "сможет презентовать новые страницы биографии".