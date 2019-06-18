Каждый третий семейный спор в судах России касается прав детей

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Российские суды ежегодно урегулируют более 1 млн семейных споров, из них более трети касаются прав детей. Об этом сообщил судья Верховного суда РФ Игорь Юрьев, выступая на проходящем в Сочи XIV совещании председателей верховных судов государств - членов ШОС.

"В 2018 году судами РФ рассмотрено более 1 млн 50 тыс. дел, вытекающих из семейных отношений. Это 6,1% всех рассматриваемых судами России дел. Из всех семейных дел 29,8% (314 тыс.) составляют дела о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, 4,3% (46 тыс.) - о лишении родительских прав, 2,7% (29 тыс.) - споры, связанные с воспитанием детей", - отметил судья.

"Традиционно семейные споры, особенно споры, связанные с защитой прав детей, относятся к категории наиболее сложных гражданских дел, - отметил Юрьев. - Как правило, они урегулированы нормами права с определенной диспозицией - с расчетом на судебное усмотрение. При рассмотрении таких споров суд должен учитывать конкретные обстоятельства дела и сам призван оценивать те или иные факты с точки зрения их правовой значимости".

Специальный судебный состав

Юрьев сообщил, что с учетом социальной значимости семейных споров в Верховном суде РФ создан специальный судебный состав - по семейным делам и делам о защите прав детей. Это позволяет более оперативно выявлять проблемы, возникающие в судебной практике, и реагировать на них как можно быстрее. А особое внимание уделяется реализации принципа приоритета семейного воспитания ребенка и закрепления права каждого ребенка жить и воспитываться в семье в соответствии с положениями Конвенции о правах ребенка и Семейным кодексом РФ. "Правовой институт усыновления является одной из основных гарантий соблюдения этого важнейшего права ребенка в случае утраты им родительского попечения", - отметил судья.

При рассмотрении споров о защите прав детей суды руководствуются в том числе положениями Конвенции о правах ребенка 1989 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей 1996 года и Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений 2007 года. Так, став участницей принятой ООН 20 ноября 1989 года Конвенции о правах ребенка, Россия обязалась защищать основные права ребенка на жизнь, на воспитание в семье, на получение содержания от родителей, на образование, на обеспечение условий для физического, умственного, нравственного и социального развития. Одним из таких инструментов является судебная защита прав ребенка.

В свою очередь Верховный суд России для обеспечения правильного и единообразного применения законодательства только в 2017 году принял три постановления пленума, касающихся защиты прав и интересов детей: "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей", "О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав" и "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов".