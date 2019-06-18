Госдума одобрила во II чтении налоговые льготы в связи с предоставлением ипотечных каникул

ТАСС, 18 июня. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий освобождение от налогообложения материальной выгоды, полученной при реализации заемщиком права на получение ипотечных каникул. Документ был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы.

Ранее Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Они предусматривают отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным займам.

В ходе дополнительной экспертизы документа было установлено, что предоставление заемщику ипотечных каникул повлечет за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами. Согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ, доходы заемщика, полученные им во время ипотечных каникул, в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту подлежат налогообложению по ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 35%.

"В этом случае вероятны претензионные ситуации между банками, которые являются налоговыми агентами и будут исполнять обязанности по удержанию НДФЛ или информированию о нем налоговых органов, и заемщиками", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим предлагается освободить граждан, которые воспользовались правом на ипотечные каникулы, от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в течение ипотечных каникул.