СМИ: роботы-сиделки могут заменить соцработников в Южной Корее

СЕУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Роботы-сиделки могут заменить человека в уходе за престарелыми людьми в Южной Корее. Как сообщает газета "Чунан ильбо", южнокорейское правительство надеется, что автоматизированные помощники смогут помочь стареющему населению страны.

Согласно прогнозам, к 2026 году более 20% граждан Республики Корея достигнут возраста 65 лет и старше. При таких темпах старения в 2045 году Южная Корея может стать самой возрастной страной в мире, так как средний возраст ее жителей составит 50 лет. В связи с этим правительство республики приняло решение разработать 5 тыс. роботов-сиделок, которые будут помогать нуждающимся в уходе пенсионерам к 2023 году.

Предполагается, что роботизированные помощники смогут проводить простые медицинские процедуры, например, измерять кровяное давления и уровень сахара в крови. Также роботы будут выполнять роль личного ассистента - вызывать лифт, открывать двери и переносить тяжести. Помимо этого, в их обязанности войдет оповещение пенсионеров о необходимости принятия лекарств и о времени для прогулок и сна.

Издание отмечает, что в Южной Корее существует огромный спрос на услуги специалистов в области ухода за престарелыми людьми. Однако такая работа связана с физическим и моральным перенапряжением, из-за чего молодежь не стремится пополнить ряды медсестер и социальных работников. В свою очередь нехватка сотрудников сказывается на стоимости услуг по уходу за пенсионерами - далеко не многие могут позволить себе нанять личного врача или оплатить пребывание в доме престарелых.

На первых порах государство планирует предоставлять нуждающимся роботов в долгосрочную аренду. Предполагается, что по мере обеспечения престарелых граждан персональными роботами, их цена постепенно станет доступной.