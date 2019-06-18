ЕСПЧ постановил выплатить более €20 тыс. россиянину, проживающему в Финляндии

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник постановил выплатить более €20 тыс. проживающему в Финляндии россиянину, которому было отказано в возвращении ребенка при разводе. Об этом говорится в решении суда, опубликованном во вторник в его Twitter.

Жалоба была подана в ЕСПЧ в феврале 2017 года. Истец - гражданин РФ Владимир Ушаков, проживающий и работающий в Финляндии с 1999 года. Дело касается спора между ним и его бывшей супругой относительно опеки над их дочерью, родившейся в 2012 году. Как утверждается в решении суда, после развода супруга заявителя забрала дочь в Россию без согласия отца.

В феврале 2015 года заявитель обратился в финское министерство юстиции с просьбой содействовать возвращению ребенка в Финляндию. В сентябре 2016 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение, согласно которому дочь заявителя должна проживать с матерью. Суд также постановил, что отец ребенка должен выплачивать алименты.

Заявитель, как указывается в решении ЕСПЧ, утверждал, что в его деле была нарушена статья 8 Европейской конвенции по правам человека ("Право на уважение частной и семейной жизни"). В качестве компенсации морального вреда суд постановил выплатить россиянину 16 250 евро, а также 6800 евро на покрытие судебных издержек.