"Люблю собак взбалмошных, взрывных": кинолог — о работе, дружбе и дисциплине

Гулять с большим псом Первая собака — немецкая овчарка — у меня появилась лет в десять. Просил у родителей долго: мне хотелось гулять с большим псом. Я сам ухаживал за ней, воспитывал… С тех пор представить себя без собаки не могу. После военного училища служил в инженерной саперной бригаде в должности командира группы разминирования, в которую входили разыскные собаки. Когда контракт закончился, устроился в кинологический отдел МЧС. Именно здесь я стал опытным кинологом. Всего в "Лидере" десять собак. Четыре из них "специализируются" на поиске людей, другие — ищут взрывчатку. Формально каждая собака прикреплена к конкретному человеку, но мы их воспитываем так, чтобы они могли работать с любым нашим кинологом. Потому что ситуации разные бывают — человек заболел или в отпуск ушел, а тут вызов. За мной "закреплены" две собаки — джек-рассел Леся и бельгийская овчарка Фина. Лесе семь лет, и за это время она много где побывала, несколько раз произвела фурор на соревнованиях. Фина появилась у меня недавно — ей всего год. Обе натренированы на поиск взрывчатки. Живут у меня дома, хотя большинство наших собак постоянно находятся в "Лидере".

Описание Сергей Каракьян и Фина © Михаил Терещенко/ТАСС

Проблем соседям они не доставляют — так устают за день, что дома сразу спать ложатся. Хотя поначалу, когда были щенками, нервы мне потрепали. Фина сгрызла угол стены и подлокотник дивана, смолола в труху пару моих новых летних тапочек, а потом и те, что я купил на замену. Добралась даже до документов и умудрилась из всей стопки, где были наши свидетельства о рождении и о браке, выбрать именно свой паспорт. Я потом его как пазл собирал, склеивал. Но дети от них без ума, конечно. Скучают, когда расстаются. За Лесю мне предлагали большие деньги, но я отказался. Как можно продать члена семьи? Непал, Магнитогорск и шершни Не могу сказать, что в нашей работе есть какая-то сезонность. Выезды — каждую неделю точно, иногда чаще. Бывают очень насыщенные дни, когда, например, нужно за полдня обежать десять школ. Летом работаем на наводнениях или ищем потерявшихся грибников. Иногда выезжаем по просьбам сотрудников МВД и ФСО. Однажды в подъезде одного из домов в Москве нашли растяжку с гранатой. Вызвали нас. Собака обозначила ее как взрывное устройство. Прошлым летом во время чемпионата мира по футболу работали на Красной площади. Каждый год весной ездим в поселение Роговское в Новой Москве. Здесь проходили бои в 1812 году, была первая линия обороны Москвы в 1941 году, остались снаряды. Сейчас там хотят сделать парк, поэтому сотрудники МЧС с кинологами постепенно обследуют территорию, разминируют. В этом году нашли 430 снарядов времен Великой Отечественной войны.

Описание Спасатели МЧС России во время разбора завалов после землетрясения в Непале, май 2015 года © Алексей Штокал/ТАСС

У каждого кинолога для собаки есть комплект обмундирования. Это шлейка, специальная обувь, потому что в разных условиях приходится работать, попадаются и осколки, и арматура. Также приучаем ходить с намордником, потому что бываем в людных местах. Есть и охлаждающие коврики, которые спасают, когда приходится работать в аномально жарких условиях. Весной 2015 года произошло несколько землетрясений в Непале, нам поступил сигнал — и вылетели туда. Часть сотрудников с собаками сразу отправились на поиски, часть — остались, чтобы разбить лагерь. Жара стояла невероятная, очень загрязненный воздух, антисанитария, собаки просто таяли. А в Магнитогорске, наоборот, был сильный мороз. Я сам не ездил, но наши ребята работали на том участке завала, где обнаружили девятимесячного мальчика. Собаки помогли точно определить место его нахождения.

Описание Спасатели МЧС России и служебные собаки во время минуты молчания в память о погибших на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, январь 2019 года © Илья Московец/ТАСС

Работа, конечно, напряженная. Но нервничать нельзя, иначе собака "перехватит" твое настроение. При этом нужно быть готовым к любому развитию событий. Неприятности случаются даже вне работы. На одних соревнованиях мы отрабатывали поиск пострадавших в лесу. Собака обнаружила "пострадавшего" и налетела на гнездо шершней. Покусали, началась аллергическая реакция. Благо рядом был ветеринарный врач, собаку спасли. Но переживали очень сильно. Тренировка на имитаторе взрывчатки Служебной может стать не каждая собака. Мы смотрим на родителей, на характер щенка, любопытен ли он, умен. Чтобы сработаться, кинолог и собака должны найти общий язык, поэтому, как правило, они должны быть в чем-то похожи. Кто-то выбирает спокойных, а я люблю взбалмошных и взрывных. И Леська, и Фина — обе темпераментные, хотя и очень разные. Собака и кинолог — это один расчет. Он допускается к работе только после аттестации, которая проходит раз в год. Специальная комиссия оценивает не только послушание (точное выполнение команд), но поисковые навыки. Причем проводится несколько этапов. Сначала на земле расставляют несколько стеклянных банок, в одной из которых находится взрывчатое вещество. Собака должна его найти. Затем — поиск закладки в багаже, в автомобилях, в помещении. Если аттестация не пройдена, расчет целый год не может выезжать на работу, ведь от этих собак зависят жизни людей.

У нас нет возможности использовать настоящие взрывчатые вещества для тренировок, поэтому пользуемся имитаторами. В принципе, это то же самое, но менее токсично для собаки и безопасно. Имитатор эквивалентен 400 граммам тротиловой шашки по объему выхода запаха. Наши собаки знают запах тротила, ТЭНа, гексогена, аммиачной селитры. В принципе, их можно научить различать до тысячи запахов. Когда собака определит место закладки взрывчатки, она должна отреагировать поведением — посадкой или укладкой. Не хватать, не кусать, не копать, потому что тогда она может взорвать и себя, и окружающих. Собаки, которые обозначают людей, наоборот, подают сигнал голосом. Спасенные реагируют по-разному: кто-то радуется, кто-то пугается. Потом некоторые, отойдя от шока, присылают благодарственные письма. По правилам служебная собака работает до восьми лет. Если комиссия установит, что по каким-то причинам она не может работать — потеря слуха, обоняния, зрения, — она уходит на пенсию. Обычно это значит, что кинолог забирает ее к себе. Почему собаки не слушаются Когда гуляю и вижу людей с собаками, иногда очень хочется закричать: "Что ты делаешь?! Как ты работаешь со своей собакой?" Но стараюсь не вмешиваться: все делают ошибки, как и я поначалу. Мне часто звонят знакомые и незнакомые с просьбой помочь: "Меня собака не слушается". Я не отказываю. Самая частая ошибка — люди воспринимают ее как ребенка и слишком залюбливают, слишком многое позволяют. Я тоже люблю своих "девчонок", могу приласкать. Но они должны понимать, что я хозяин, я их кормлю, выгуливаю, приношу радость… Не наоборот. Тогда все пойдет нормально. Бельгийская овчарка, как Фина, — это собака, предназначенная для работы в спецслужбах. В неумелых руках она может превратиться в оружие и навредить окружающим. Поэтому важно понимать, что ты делаешь, и нести ответственность за животное, которое взял на воспитание.