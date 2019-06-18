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Власти Адыгеи объяснили, почему нарушаются сроки выдачи лекарств льготникам

По словам министра здравоохранения республики Рустема Меретукова, это происходит по вине поставщиков

МАЙКОП, 18 июня. /ТАСС/. Нарушения сроков выдачи лекарственных препаратов льготникам связаны с несвоевременными поставками препаратов в Адыгею, сообщил ТАСС во вторник министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

Росздравнадзор по поручению главы Минздрава России Вероники Скворцовой в течение шести месяцев проводил проверки обеспечения населения в регионах льготными лекарствами, в 16 субъектах страны выявлены нарушения.

"Республика попала в список нарушителей в сроках выдачи лекарственных препаратов льготникам в связи с невыполнением обязательств поставщиками. Это происходит регулярно. В частности, сейчас недопоставленными ООО "Фарм-СТ" (Московская область) в определенные государственными контрактами сроки остаются сердечно-сосудистые препараты", - сказал министр.

В ситуации несвоевременной поставки лекарств, чтобы закрыть обязательства перед льготниками, Минздрав республики в соответствии с федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключает договоры разовой сделки с единственным поставщиком. Пришедшие в Адыгею с нарушениями сроков поставки лекарства выдаются затем в плановом порядке, пояснил собеседник агентства.

"Со всеми поставщиками, нарушающими сроки поставки лекарственных препаратов, ведется претензионная работа. С начала этого года общая сумма штарафов, выставленных 20 поставщикам, нарушившим сроки поставки лекарственных препаратов, составила порядка 74 тыс. рублей", - уточнил министр.

В текущем году на лекарственное обеспечение по программе госгарантий - для оказания амбулаторной и стационарной помощи - власти Адыгеи направят 990 млн рублей, это на 123 млн (14,2%) больше, чем в прошлом, добавил собеседник агентства.

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