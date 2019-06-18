Депутат просит генпрокурора проверить сообщения о загрязнении реки в Бурятии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов направил запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке, в котором просит проверить сообщения о загрязнении реки Модонкуль в Бурятии, которое может угрожать озеру Байкал. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

В Бурятии река Модонкуль, располагающаяся у города Закаменск стала оранжевой. Причиной тому стало загрязнение воды тяжелыми металлами из-за утечки на одном из промышленных комплексов. Река Модонкуль впадает в Селенгу, которая, в свою очередь, впадает в озеро Байкал. pic.twitter.com/Q6weBCayWz

По словам политика, публикации о загрязнении вызывали "широкий общественный резонанс". "В частности, в СМИ сообщается о том, что размывание рекой штольни "Западная" Джидинского вольфрамо-молибденового комбината может нанести непоправимый экологический ущерб и приведет к загрязнению озера Байкал", - указывает он.

"В этой связи прошу вас поручить провести проверку по факту загрязнения реки Модонкуль, в случае необходимости принять меры в соответствии с действующим законодательством", - пишет Старшинов.

Одновременно парламентарий направил запрос на имя главы Бурятии Алексея Цыденова, в котором просит "принять исчерпывающие меры по исправлению сложившейся ситуации" и проинформировать его о результатах.