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Депутат просит генпрокурора проверить сообщения о загрязнении реки в Бурятии

Михаил Старшинов сообщил, что по информации СМИ, это может также привести к загрязнению озера Байкал

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов направил запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке, в котором просит проверить сообщения о загрязнении реки Модонкуль в Бурятии, которое может угрожать озеру Байкал. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

По словам политика, публикации о загрязнении вызывали "широкий общественный резонанс". "В частности, в СМИ сообщается о том, что размывание рекой штольни "Западная" Джидинского вольфрамо-молибденового комбината может нанести непоправимый экологический ущерб и приведет к загрязнению озера Байкал", - указывает он.

"В этой связи прошу вас поручить провести проверку по факту загрязнения реки Модонкуль, в случае необходимости принять меры в соответствии с действующим законодательством", - пишет Старшинов.

Одновременно парламентарий направил запрос на имя главы Бурятии Алексея Цыденова, в котором просит "принять исчерпывающие меры по исправлению сложившейся ситуации" и проинформировать его о результатах.

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