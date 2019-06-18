Конкурсная комиссия начала рассмотрение первых 15 заявок на "ленинградский гектар"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Первые 15 заявок на получение так называемого "ленинградского гектара" представлены на рассмотрение специальной конкурсной комиссии при правительстве Ленинградской области, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона. Победители конкурса будут объявлены 24 июня.

"Состоялось первое заседание конкурсной комиссии по распределению ленинградских гектаров. На конкурс, объявленный властями региона, вышли 15 соискателей. Они защищают перед конкурсной комиссией свои бизнес-планы. Фермеры предлагают проекты по выращиванию молочных и мясных коров, картофеля, клубники, разведению пчел, овец и индейки. Победители конкурса станут известны в понедельник, 24 июня", - говорится в сообщении.

По замыслу властей, хозяйства, созданные в рамках программы, должны стать точками роста экономики в удаленных районах региона. Изначально на конкурс было подано 38 заявок.

"Все проекты, которые будут отвечать критериям и пройдут отбор, обязательно получат землю. Мы готовы после завершения первого конкурса объявить следующий тур", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Александр Дрозденко.

Программа "Ленинградский гектар" реализуется в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Участникам программы предоставляется до 10 га земли и грант до 3 млн рублей. Всего в программе планируется задействовать более 14 тыс. га земли. В бюджете региона 2019 года на реализацию программы заложено 60 млн рублей.