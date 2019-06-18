МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Крупнейший в России и мире киносмотр для детей и юношества - Международный детский кинофестиваль "Алые паруса Артека" - пройдет с 24 июня по 9 июля в Международном детском центре "Артек" (г. Ялта, Гурзуф, Крым). Об этом во вторник сообщили на пресс-конференции, посвященной проведению киносмотра.

"Фильмы детские должны быть у детей - это государственная задача. Это будет 27-й фестиваль, я отменил все дела, чтобы приехать в "Артек", - сказал президент фестиваля, народный артист СССР Василий Лановой.

Генеральный директор фестиваля Ирина Громова отметила, что в России снимается недостаточно фильмов для детей. "Действительно, очень мало снимается детских картин. К сожалению, в сценариях, которые я читаю, так как являюсь членом жюри Министерства культуры РФ по отбору сценариев детских картин, больше "социалки". Ну неинтересно это смотреть, мне жалко детей - мама развелась, папа ушел к другой, почему дети должны об этом знать, пусть у них в детстве будет счастье и вера в хорошее, тогда они вырастут хорошими людьми", - подчеркнула она.

В рамках программы "Продюсерское кино" на церемонии закрытия фестиваля будут показаны короткометражные фильмы, снятые во время проведения киносмотра детьми под руководством известных артистов. Официальное открытие с участием известных артистов и деятелей культуры состоится 2 июля. Оценивать работы будут два детских жюри - "Большое" и "Малое", которые начнут работу с 24 июня. В программу этого года вошли более 30 полнометражных и короткометражных игровых и анимационных картин из России, Китая, Германии, Норвегии и США.

"Алые паруса" - один из немногих существующих в мире кинофорумов, соединяющий задачи развития кино с образованием детей. Базовый принцип кинофестиваля - просветительская работа и развитие лучших традиций отечественного и мирового кино. В этом году фестиваль проводится в 27-й раз.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения России, правительства Москвы, департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Министерства культуры Республики Крым, Министерства культуры Московской области, Союза кинематографистов России.