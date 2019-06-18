Москва и Пекин разработают программу образовательного туризма для вузов

ПЕКИН, 18 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Муниципальные власти Москвы и Пекина планируют разработать программу образовательного туризма для студентов высших учебных заведений двух столиц. Об этом во вторник в ходе конференции "Москва - Пекин: создавая новое будущее" сообщил ТАСС замруководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья Кузьмин.

"Мы сотрудничаем уже не просто как деловые партнеры, а как друзья. И стараемся с каждой встречей обсуждать все более конкретные вещи. В первую очередь, китайских партнеров интересует развитие туризма и тематического туризма. Например, образовательного", - сказал он.

"Наши китайские партнеры говорят, что создают кластер, в рамках которого они ищут партнеров среди высших учебных заведений в других городах и делают международную программу. Они попросили нас подумать о том, какие государственные высшие учебные заведения Москвы могли бы зайти в этот кластер, чтобы сделать совместную туристическую программу между пекинскими и московскими вузами", - отметил замглавы департамента.

"Мы, безусловно, поддержим это предложение", - добавил он. По словам Кузьмина, город выступит в качестве координатора, чтобы создать интересные международные программы для студентов. "Мы договорились о том, что в ближайшее время создадим специальную совместную программу по туризму и образованию, соберем представителей профильных комитетов и департаментов и проработаем детали", - заключил чиновник.