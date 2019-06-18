Безопасность на празднике выпускников "Алые паруса" обеспечат более 2 тыс. полицейских

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Безопасность на празднике для выпускников "Алые паруса", который пройдет в Санкт-Петербурге 23 июня, будут обеспечивать более 2 тыс. сотрудников полиции на суше, еще 30 катеров разных ведомств будут следить за обстановкой на воде. Об этом во вторник журналистам сообщил директор по логистике и безопасности праздника выпускников Дмитрий Менков.

"С точки зрения безопасности весь город поставлен на эту задачу - более 2,2 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии обеспечивают эту историю на суше, 30 катеров семи ведомств обеспечивают ее в воде <…> Более 170 экипажей ГИБДД будут обеспечивать безопасность дорожного движения в эти дни, 16 скорых мы ставим в зоны, прилегающие к празднику", - рассказал Менков на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднику.

По словам председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанны Воробьевой, предполагается, что в этом году в празднике примут участие более 33 тыс. выпускников петербургских школ и средне-профессиональных образовательных учреждений. Также ожидаются гости из других регионов, в их числе Ленинградская область, Новгородская, Тверская, Кострома, Смоленск, Пермь, Крым и Карелия. Ожидается, что всего праздник посетят порядка 1,5 млн петербуржцев и гостей города.

"В этом году мы впервые в истории Дворцовой площади обеспечили 70 входов, 70 рамок досмотра, никогда еще на Дворцовой столько не было. И, используя накопленный нами опыт, в том числе на чемпионате мира [по футболу], мы используем 78 коридоров на предварительном досмотре, тем самым попробуем решить проблему о комфортном проходе", - добавил Менков.

Праздник "Алые паруса" традиционно отметят на Дворцовой площади, на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. Для выпускников готовят театрализованное шоу с зарисовками на тему важнейших событий в истории России, а также грандиозный фейерверк. Кульминацией праздника по традиции будет прохождение по Неве корабля под алыми парусами. В этот раз символом праздника впервые станет парусник "Россия", а не шведское судно Tre Kronor af Stockholm, как это было в прошлые годы.

Организаторы добавили, что ведущим праздника вновь станет шоумен Иван Ургант и телеведущая Даша Александрова. Праздник "Алые паруса" - традиционные торжества, которые проводятся в конце июня в Санкт-Петербурге. Праздник проходит в честь выпускников школ. Он внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран.