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В Google устранили неполадки в работе сервисов

Речь идет, в частности, о Google Calendar

ТАСС, 18 июня. Компания Google заявила об устранении неполадок, связанных с работой своих сервисов, в частности, календарем Google Calendar. Соответствующая информация появилась на официальном сайте компании.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, неполадки стали наблюдаться в районе 17:09 мск. Чаще всего о проблемах в работе сообщали пользователи из США, а также Великобритании, Италии, Нидерландов и других стран Европы. В России значительного числа сбоев не наблюдалось, однако большинство сообщений, в том числе о сбоях в работе Google Calendar, пришлось на Москву.

Больше всего пользователи жаловались на проблемы с авторизацией (75%) и работой поисковика (24%).

Теги
СШАВеликобританияИталияНидерландыРоссия
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