Одна из работ, получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани не потребовала доппроверки

По данным министерства, трое одиннадцатиклассников получили на ЕГЭ по профильной математике нулевые баллы, потому что заполнили бланки не той пастой. В итоге написанные работы были некорректно отсканированы и аннулированы.

АСТРАХАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Одна из трех работ астраханских одиннадцатиклассников, получивших ранее ноль баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике, не потребовала проверки вручную. Результаты по этим работам объявят 19 июня в региональном центре мониторинга в образовании, сообщила во вторник ТАСС руководитель пресс-службы Минобразования Астраханской области Виктория Мысова.

"Дело в том, что одна ученица писала ЕГЭ по базовой математике, а двое других выпускников - по профильной математике. И у работы по базовой математике бледно отсканировался только титульный лист, а сама работа отсканировалась нормально. К результатам ЕГЭ прикладывается только титульный лист, поэтому выпускница засомневалась, что вся работа плохо отсканирована и подала апелляцию. Это оказалось не так, поэтому проверки вручную не потребовалось", - рассказала Мысова.

Она уточнила, что по двум другим случаям, когда ученики писали ЕГЭ по профильной математике, работы вручную уже проверены в центре мониторинга в образовании Астраханской области, изучены видеозаписи сдачи ЕГЭ. Комиссия огласит результаты по всем трем работам в полдень 19 июня.

Пресс-служба Рособрнадзора во вторник подтвердила окончание проверки экзаменационных работ одиннадцатиклассников. "Результаты в среду будут рассмотрены на заседании конфликтной комиссией Астраханской области, и ребята смогут с ними ознакомиться", - сообщила пресс-служба.

Ранее директор гимназии № 3 Астрахани Нина Меланьина сообщила ТАСС, что дети, получившие ноль на ЕГЭ по профильной математике, купили черные гелевые ручки, которыми требуется писать экзаменационные работы, в книжном магазине на специальном стенде "Для участников ЕГЭ". Директор гимназии считает, что никакой вины учеников в случившимся нет - проблема или в ручках, или в аппаратуре.