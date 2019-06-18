Власти Кизляра сообщили, что земля пляжа на границе Чечни и Дагестана оформлена законно

МАХАЧКАЛА, 18 июня. /ТАСС/. Земельный участок бывшего городского пляжа дагестанского Кизляра на границе с Чечней, по поводу территориальной принадлежности которого "Рослесинфорг" обратился в Генпрокуратуру РФ, зарегистрирован законно, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города. При этом власти города считают, что недоразумение возникло из-за наложения категорий земель на кадастровой карте.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во вторник сообщил журналистам, что федеральное учреждение "Рослесинфорг" обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться в территориальной принадлежности участка Шелковского лесничества на границе Чечни и Дагестана, так как администрация Кизляра включила земли в свой городской округ.

"На спорной территории произошло наложение земельных участков категории "Земли населенных пунктов" и "Земли лесного фонда" на кадастровой карте, которая составлена по границам, определенным генеральным планом города, в связи с чем возник спор между муниципалитетом, Комитетом по лесному хозяйству Дагестана и Минприроды Чечни. В настоящее время проводится работа по уточнению границ земель лесного фонда в целях мирного урегулирования спора", - сказал он, отметив, что речь идет о земельном участке, расположенном "в районе бывшего городского пляжа".

В мэрии отметили, что, согласно генеральным планам 1981 и 1994 годов, этот участок находится в границах Кизлярского городского округа. "Также границы городского округа в этих координатах утверждены законом Республики Дагестан от 12. 03. 2012 номер 13 "Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан" и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан "О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан", - добавил представитель мэрии.

По его словам, земельные участки на спорной территории "были зарегистрированы Росреестром на законных основаниях".

Ситуация с установлением административной границы между Дагестаном и Чечней вновь обострилась на прошлой неделе. Правительство Дагестана сообщило, что ночью 10 июня на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская Республика - Шелковской район". Глава Дагестана Владимир Васильев заявлял, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы". Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что за инцидентом с дорожным знаком стоят отдельные личности, а не общество или власти Дагестана.

Об административных границах

Правительству РФ и регионам на основе поручения президента до 2021 года нужно завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается, в том числе для того, чтобы уладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Власти соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр.

В январе сообщалось, что Дагестан и Чечня будут устанавливать административные границы, в апреле работа была приостановлена. Причины не назывались. Позже стало известно, что работы по установлению административной границы отложены до 2020 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном, но не вмешивается в его решение.

Согласно информации Росреестра, между субъектами РФ насчитывается 378 административных границ. По состоянию на 1 декабря 2018 года в Единый государственный реестр недвижимости были внесены данные о 77 границах. Сведения о границах в Северо-Кавказском федеральном округе туда не вошли.