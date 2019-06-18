Глава МИД Швейцарии открыл в Москве новое здание посольства конфедерации

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис и министр иностранных дел России Сергей Лавров в торжественной обстановке открыли во вторник новое здание посольства Швейцарии в Москве. В церемонии открытия приняли участие высокопоставленные представители обеих палат российского парламента, федеральных ведомств, политических и деловых кругов, столичной общественности.

Руководители внешнеполитических ведомств провели "на ногах" короткую беседу, которая стала неформальным прологом к их запланированным на среду двусторонним переговорам, и обратились к собравшимся с краткими приветствиями.

Швейцарский министр поблагодарил всех, кто внес вклад в реализацию масштабного проекта, в том числе МИД РФ, роль которого, по его словам, была определяющей. "Только что завершенный проект реконструкции и строительства нового здания посольства символизирует значение и качество давних двусторонних отношений между Швейцарией и Россией, - отметил Кассис. - Посольство в Москве является одним из важнейших по значимости и крупнейшим по числу сотрудников швейцарских посольств в мире. Инвестиции в место его расположения являются признаком того большого значения, которое Швейцария придает отношениям с Россией, а также ясным выражением намерения и дальше развивать наше взаимодействие в духе обоюдного уважения".

Глава швейцарского МИД обратил также внимание на то, что благодаря произведенной реконструкции "впервые все участники работы по продвижению интересов Швейцарии в России - дипломатическое и консульское представительство, Швейцарский центр содействия бизнесу в России - разместились под одной крышей, и это очень хорошо".

Выступление российского министра

"Мы искренне ценим то внимание, которое в Берне уделяется развитию отношений с Россией, - подчеркнул в свою очередь Лавров. - Мы видим стремление наших швейцарских друзей развивать сотрудничество и взаимодействие на взаимовыгодной основе во всех возможных областях, и мы отвечаем взаимностью".

Российский министр напомнил, что обе страны связывают "очень устойчивые позитивные процессы в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества". "Что касается внешней политики, то Швейцария славится своим сбалансированным взвешенным подходом, нацеленностью на поиск компромиссов, - сказал он. - Не случайно в самых разных миссиях - миротворческих, посреднических, которые сейчас существуют, в том числе и на европейском пространстве, - швейцарские дипломаты среди тех, кто пользуется уважением всех без исключения других стран".

В заключение глава российского дипведомства предложил послу Швейцарии Иву Россье подыскать отдельную резиденцию, напомнив, что сам пошел по такому пути, когда в 1994 году приехал в Нью-Йорк и оказался вынужден жить в здании постпредства РФ при ООН. "Я выдержал недолго, - добавил Лавров. - Посол должен жить отдельно, нужно иметь отдельную резиденцию".

Кульминацией церемонии открытия стало выступление сводного российско-швейцарского оркестра, который исполнил уникальное музыкальное произведение, созданное специально к торжеству.

Особняк в Огородной слободе

Комплекс зданий посольства Швейцарии в Москве, включая новый корпус, расположен на небольшом земельном участке в центре столицы на пересечении Гусятникова переулка и Огородной слободы неподалеку от Чистых прудов. Особую историческую и культурную ценность представляет особняк, где размещается резиденция посла, который был построен в конце XIX века по проекту архитектора Николая Якунина.

Благодаря произведенной реконструкции и строительству нового здания на территории комплекса, помимо резиденции посла, удалось разместить все отделы диппредставительства, включая консульский и визовый, а также офисы Швейцарского центра содействия бизнесу, Швейцарской национальной туристической корпорации Switzerland Tourism и Швейцарского Совета по культуре Pro Helvetia.

Новое трехэтажное здание посольства швейцарские зодчие сумели прекрасно вписать в окружающий архитектурный ландшафт. Строительство продолжалось четыре с половиной года. Работы начались 6 марта 2014 года - в день 200-летия установления дипломатических отношений между Россией и Швейцарией. Под фундамент были заложены швейцарский нож, свежие газеты из России и из четырех частей Швейцарии, говорящих соответственно на немецком, французском, итальянском языках и ретороманском диалекте, кусок мрамора из Федерального дворца в Берне и камень, который был добыт у памятника Суворову, установленного в ущелье Шолленен в кантоне Ури в память о легендарном Переходе русской армии через Альпы в сентябре 1799 года.

Разумеется, проведению строительных работ предшествовали археологические раскопки. Обнаруженные в ходе исследований наиболее ценные артефакты переданы Музею Москвы, но некоторые не столь ценные будут выставлены в посольстве.