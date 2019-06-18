В Швеции продлили на два года действие более жестких правил по приему мигрантов

СТОКГОЛЬМ, 18 июня. /ТАСС/. Шведский парламент проголосовал во вторник за предложение правительства о продлении на два года временных правил, предусматривающих выдачу беженцам временного вида на жительство сроком на три года вместо постоянного. Об этом сообщается в пресс-релизе парламента.

"Согласно предложению правительства, риксдаг (парламент) решил, что временный закон о виде на жительство должен сохраняться до 19 июля 2021 года. Закон, который временно ограничивает возможность получения вида на жительство в Швеции, вступил в силу летом 2016 года", - отмечено в сообщении.

В то же время парламент облегчил возможность для воссоединения семей "нуждающихся в защите мигрантов", получивших вид на жительство. Например, сирийцы, бежавшие в Швецию от войны, смогут привезти в королевство свои семьи. По расчетам Миграционного управления, это будет означать дополнительно около 8 тыс. человек в ближайшие три года.

Правила приема беженцев в Швеции были ужесточены после наплыва мигрантов в 2015 году. Тогда в страну с населением 9,8 млн человек приехало 163 тыс. переселенцев. Это самый высокий показатель в расчете на душу населения в Европе. В 2016, 2017 и 2018 годах сюда прибыли 29, 26 и 21 тыс. человек соответственно.