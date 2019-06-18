Эксперты: российские вузы укрепили позиции в рейтинге QS благодаря своему потенциалу

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские вузы смогли укрепить свои позиции в рейтинге лучших университетов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds ("Квакварели саймондс", QS). Представители отечественных учебных заведений связывают рост с успехами в образовательной деятельности, работе с зарубежными коллегами и привлечением иностранных студентов, рассказали они ТАСС.

QS 19 июня опубликовала всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings. В этом году в рейтинге представлено 25 университетов РФ - 15 (60%) улучшили свои позиции и только пять (20%) заняли более низкие места. Российским лидером остается Московский госуниверситет имени М. В. Ломоносова (МГУ), который занял 84-е место. На втором месте среди вузов России - Новосибирский госуниверситет (НГУ), расположившийся на 231-й позиции.

Британская компания публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них - академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).

Экспорт образования

Томский государственный университет (ТГУ) за год поднялся на девять позиций и занял 268-е место в QS World University Rankings 2019. "Тот факт, что ТГУ не просто улучшил свои позиции, а вошел в первый квартиль (25%) сильнейших вузов мира, подтверждает правильность выбранного нами вектора на формирование экосистемы вуза и на экспорт образовательных технологий. Сейчас эти акценты легли в основу создаваемого в области научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня", - рассказал ТАСС ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Он добавил, что особенно вуз превосходит своих конкурентов по показателю соотношения между количеством академических кадров и количеством студентов - 29-е место среди университетов мира. "По мнению составителей рейтинга, это является косвенным показателем высококачественного обучения", - отметил он.

Галажинский отметил, что всего за пять лет ТГУ поднялся в рейтинге на 283 позиции и с каждым годом продвигаться становится все труднее - чем выше позиции университета, тем глобальнее конкуренция и тем весомее даже небольшое продвижение вперед.

Стратегия развития и нацпроект

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана в рейтинге поднялся с 299-й на 284-ю позицию. По словам ректора вуза Анатолия Александрова, улучшение позиций связано с реализацией стратегии развития университета: запуском новых образовательных программ, проведением исследований на стыке разных наук, созданием инженерных центров, лабораторий, публикационной активностью.

"Рейтинг - это хорошее зеркало, оно порой может казаться нам кривым, неправильным, но игнорировать то, что отражается в этом зеркале, нельзя. Мы, конечно, внимательно следим за рейтингами, и нас радует то, что мы занимаем в них хорошие позиции, но специальных действий, направленных исключительно на рост цифр, не делаем. Наша задача сегодня - осуществлять комплексную стратегию развития университета, это обеспечивает устойчивость вузу", - сообщил ТАСС Александров.

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) также показал рост - поднялся с 343-й позиции на 322-ю. В самом вузе улучшение позиций связывают с реализацией нацпроекта "Образование".

"Национальный проект "Образование" ориентирует российские вузы на вхождение в топ-10 ведущих стран по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов. В связи с этим интерес к продвижению в глобальных рейтингах российских университетов только растет. Для такого молодого университета, как ВШЭ, репутация которого в мире складывается на наших глазах, это одна из уникальных историй успеха университетов: ВШЭ стабильно, год за годом видимо улучшает свой результат в мировом рейтинге QS, в этом году укрепила и умножила свои репутационные позиции", - сказала ТАСС старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина.

Ресурс для роста

Московский физико-технический институт (МФТИ) поднялся на 10 позиций и занял 302-е место. Как сообщил ТАСС проректор по научной работе и программам развития МФТИ Виталий Баган, во многом вуз демонстрирует положительную динамику благодаря сотрудничеству с ведущими институтами Российской академии науки (РАН) и высокотехнологичными компаниями.

"Безусловно, этот ресурс дает результаты - наши молодые ученые получают медали РАН, становятся первыми авторами статей в ведущих научных журналах. Увеличивается эффективность аспирантуры - в прошлом году диссертации защитили 42% выпускников. Аспиранты стали авторами 270 публикаций в журналах первого квартиля", - сказал он.

Он добавил, что усилению МФТИ способствует также выделение приоритетных направлений исследований - прикладных и фундаментальных. Вокруг них системно и наращивается потенциал для научного прорыва.

Повышение престижа

Российский университет дружбы народов (РУДН) в рейтинге QS поднялся на 54 позиции и занял 392-е место. Рост в вузе связывают с участием в проекте "5-100", задача которого - повышение престижа российского высшего образования в мире.

"За 3,5 года участия в программе "5-100" университет показал рост на 258 позиций в рейтинге QS. РУДН взял курс на развитие как исследовательский университет. <…> Переход РУДН в топ-400 и признание заслуг по интернационализации образования - результат работы коллектива накануне 2020 года, когда университету исполнится 60 лет и когда будет формироваться повестка на новую дорожную карту развития", - приводит пресс-служба вуза слова ректора РУДН Владимира Филиппова.

Проректор по программам развития Новосибирского госуниверситета Алексей Окунев также связывает смещение вуза с 244-й на 231-ю позицию с реализацией проекта "5-100". "Мы видим в международной конкурентоспособности две основных составляющих - это актуальность и заметность, и программа "5-100" позволила усилить эти акценты. В плане актуализации научных направлений мы постепенно переходим от исследований с горизонтом внедрения через десятилетия к таким, по которым можно получить практический результат за несколько лет, - это глубокое машинное обучение, квантовая информатика, точное геномное редактирование, ядерная медицина", - сообщил ТАСС Окунев.

Он добавил, что росту репутации вуза в мире способствовало проведение около 200 конференций, более 3 тыс. студентов и молодых ученых представили свои результаты на крупных и специализированных международных площадках.

Плоды многолетней работы

Такого же мнения придерживается и директор Центра рейтинговых исследований петербургского Университета ИТМО Илья Куфтырев. По его словам, за год вуз поднялся на 70 позиций и смог войти в топ-500 рейтинга, заняв 436-ю строку, однако, чтобы совершить такой же скачок в будущем, вузу придется проделать столько же работы, сколько было сделано за последние три года. В целом же, чтобы войти в топ-500 вузов РФ, вузу потребовались годы работы.

"Войти в топ-500 - это стратегически важная для нас высота. У нас был ребрендинг вуза, с 2013 года Университет ИТМО, в каком-то смысле, новый университет - с новым брендом, новым лицом, с новыми подходами в образовании и науке. Чтобы двигаться дальше, нужны все больше успехи - каждая новая сотня требует новых усилий, уровень конкуренции увеличивается с каждым местом", - сказал он.

В проектах, которые университет начал несколько лет назад, ИТМО видит ресурс для дальнейшего роста. "Есть такой показатель как цитируемость. Три года назад по сравнению со среднемировыми наша бальная оценка в рейтинге по цитируемости была весьма скромной. Сейчас, спустя три года, показатель у нас серьезно растет и в ближайшие три-пять лет он догонит среднемировой. Это эффект тех усилий, которые мы приложили раньше", - отметил Куфтырев.

Кроме того, по его словам, сейчас вуз будет занят укреплением образовательной и научной "экосистемы", в частности, расширять взаимодействие с зарубежными партнерами, промышленными компаниями, поддерживать сетевое взаимодействие с другими образовательными центрами.

Больше мировых исследований

Как сообщил ТАСС ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров, вуз за год смог подняться с 412-й до 364-й позиции благодаря работе с усилением академической репутации, цитируемости исследований вуза, а также благодаря его интернационализации. Так, за год выросла доля иностранных преподавателей до 8,2% от общего количества, а доля иностранных студентов, которые представляют 84 страны, составляет 11%.

Как уточнил ТАСС проректор по науке УрФУ Владимир Кружаев, также вуз в последние годы уделял большое внимание международному сотрудничеству своих ученых, поддерживая их через участие в международных конференциях, через привлечение к работе зарубежных ученых и совместные научные публикации.

"Все это привело к тому, что наш университет стал более заметен в международном академическом сообществе, чем это было раньше. Раньше был определенный разрыв между нашим реально высоким научным уровнем и тем, что про нас знают в мире. Мы пытались через указанные механизмы этот разрыв уменьшить, и нам это удалось. Надеюсь, эта позитивная тенденция в следующие годы продолжится, и рост УрФУ в рейтинге за счет этого показателя увеличится", - сказал он.