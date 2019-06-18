AP: ответственная за пожар в Калифорнии компания выплатит штраф в $1 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории Калифорнии, выплатит штраф в размере $1 млрд. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

По его данным, соглашение о сумме штрафа было достигнуто компанией с представителями властей 14 местных населенных пунктов. По данным AP, средства будут направлены на "погашение финансовых потерь налогоплательщиков".

Часть указанной суммы покроет возмещение ущерба, нанесенного мелкими пожарами, вспыхнувшими в штате в 2015 и 2017 годах, однако большая ее часть будет направлена на восстановление после пожара 2018 года, унесшего жизни более 80 человек. $270 млн поступят в казну города Парадайс, наиболее пострадавшего от огня в прошлом году.

"Эти средства помогут местным властям и налогоплательщикам отстроить заново свое сообщество после нескольких лет разрушительных лесных пожаров, - приводит AP заявление юридической фирмы Baron & Budd, занимавшейся урегулированием иска к PG&E. - Города и округа будут в лучшем положении, чтобы помочь гражданам восстановиться и двигаться вперед".

В результате пожара на севере Калифорнии, который начался 8 ноября 2018 года, погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тыс. других построек. 25 ноября власти сообщили, что пожар полностью локализован. Согласно данным CAL FIRE, площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км.