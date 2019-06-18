Супруга Виктора Бута намерена посетить его в тюрьме в начале сентября

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута намерена прибыть в США и посетить его в начале сентября текущего года. Об этом во вторник сообщил корреспонденту ТАСС адвокат Алексей Тарасов.

Как он уточнил, приезд Аллы Бут и ее дочери планируется в настоящее время "на первые числа сентября". Адвокат констатировал, что ближайшим к тюрьме "Марион" (штат Иллинойс), где содержат россиянина, является аэропорт города Сент-Луис (штат Миссури). По его мнению, супруга и дочь Бута, в частности, прибудут туда. "Я планирую там тоже находиться в этот момент и присутствовать в тюрьме по возможности", - отметил Тарасов. Он также рассказал, что намерен "помочь с логистикой" Алле Бут.

Тарасов констатировал, что супруга Бута хотела посетить также Нью-Йорк или Вашингтон, однако уточнил, что конкретных планов на этот счет пока нет. Адвокат сообщил, что на данный момент администрация тюрьмы не чинит каких-либо препятствий в том, что касается посещения россиянина супругой и дочерью. Как он пояснил, "насчет организации визита" у Виктора Бута на администрацию тюрьмы пока "жалоб не было". В мае Тарасов сообщил, что Алла Бут получила визу США.

Представитель генконсульства РФ в Нью-Йорке во вторник сообщил корреспонденту ТАСС, что оно "изначально планировало принять участие" в поездке, если не будет возражений со стороны Аллы Бут. Российские дипломаты, по словам представителя, также "готовы оказать необходимое содействие, вплоть до сопровождения [Аллы Бут] в этой поездке к супругу", а также направлять необходимые запросы американским властям.

Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.