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Содержание железа и марганца в реке Модон-Куль в Бурятии в четыре раза превысило норму

Кроме того, в месте попадания шахтных вод отмечается превышение показателя минерализации

УЛАН-УДЭ, 19 июня. /ТАСС/. Анализ Роспотребнадзора выявил почти четырехкратное превышение содержание железа и марганца в поменявшей цвет реке Модон-Куль в Бурятии, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В начале июня река Модон-Куль поменяла цвет, став оранжевой, а местные жители в соцсетях начали размещать видеоролики, на которых было запечатлено необычное явление. Республиканские власти провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС РБ). Специалисты регионального управления Роспотребнадзора взяли пробы для проведения анализа.

"По результатам исследования установлено, что качество воды в реках Модон-Куль и Джида (в нее впадает Модон-Куль - прим. ТАСС) не соответствует санитарным требованиям по окраске, запаху, взвешенным веществам, содержанию железа и марганца до 3,8 раз. Кроме того, в месте попадания шахтных вод в реку Модон-Куль отмечается превышение показателя минерализации до 1,2 раза", - говорится в сообщении.

Содержание сульфатов, фторидов, аммиака, фосфатов, тяжелых металлов (кадмия, никеля, цинка, свинца) во всех отобранных пробах не превышает предельно допустимые концентрации. Санитарным требованиям, согласно проведенным анализам, соответствует качество питьевой воды в источниках централизованного питьевого водоснабжения и отдельно стоящих общественных скважинах, частных колодцах в городе Закаменск, а также нецентрализованных источниках водоснабжения в селах Хасура, Дутулур, Михайловка, расположенных вдоль русла реки Джида.

Попадание в водоем нехарактерных для реки веществ может быть связано с оттаиванием грунтовых вод и схода слоя почвы в зоне рудника Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, закрытого в 1990-е годы.

Горная река Модон-Куль стекает с северных склонов Джидинского хребта и впадает в реку Джида, которая впадает в Селенгу, являющуюся главным притоком озера Байкал. Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат начал работать в 1930-е годы, более 60 лет предприятие было одним из основных поставщиков вольфрама и молибдена для военно-промышленного комплекса страны, его закрыли в 1997 году.

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