World of Tanks станет частью культурной программы II Европейских игр

МИНСК, 19 июня. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Большая игровая зона белорусской компании Wargaming, являющейся разработчиком всемирно известной онлайн-игры World of Tanks (WoT, "Мир танков"), создается в одном из торгово-развлекательных центров Минска. Данный проект станет частью большой культурной программы II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

В период проведения Игр на территории почти в 1 тыс. квадратных метров развернется игровая зона WoT. "Здесь будет установлено 40 игровых устройств с World of Tanks и World of Tanks Blitz со всей открытой техникой и призами для лучших игроков, площадка с конкурсами, фотозонами и другими развлечениями для всей семьи", - отметили организаторы проекта.

Они пообещали, что в дни европейского мультиспортивного форума площадка "Мир танков" станет одной из крупнейших семейно-развлекательных зон в Минске. "Мы рады стать частью такого большого события, как II Европейские игры", - заявил руководитель издательского подразделения Wargaming в СНГ Андрей Муравьев. Представитель компании пообещал, что площадка заработает уже с 20 июня, с ее возможностями смогут ознакомиться не только жители Белоруссии, но и многочисленные зарубежные гости, прибывающие в эти дни в Минск. Организаторы рассчитывают, что через их игровую зону ежедневно будет проходить 3-5 тыс. гостей.

В рамках культурной программы II Европейских игр 22 июня также состоится киберспортивный турнир в дисциплине FIFA 19. "Заинтересованность в участии проявили киберспортивные лиги из Англии, Германии, Дании, Нидерландов, Польши, Испании, Франции, Украины и России. Всего планируется 16 игроков, 8 из которых, являющиеся чемпионами крупных соревнований, получат спец приглашение (wild card)", - отметили в дирекции II Европейских игр. Призовой фонд турнира составит $2 тыс., который поделят между собой четыре лучших игрока соревнований.

В белорусской федерации киберспорта обратили внимание на то, что FIFA 19 является самым распространенным футбольным симулятором в мире и входит в топ-9 самых просматриваемых игр на крупнейшем видеосервисе для трансляции киберспортивных соревнований Twitch.