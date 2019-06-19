Пять человек привлекут к ответственности за комментарии в интернете событий в Шиесе

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пять человек будут привлечены к административной ответственности по статье КоАП о неуважении к власти после их комментариев в интернете, посвященных событиям в Шиесе в Архангельской области, где планируется построить мусорный полигон. Об этом сообщил журналистам руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, юристы которой оказывают правовую помощь людям, в отношении которых составили протоколы об административных правонарушениях.

"Из-за протеста в Шиесе Центр "Э" (подразделение по противодействию экстремизму МВД РФ - прим. ТАСС) инициировал пять административных дел - половину всех известных в стране - по новой статье КоАП о неуважении к власти. Он с апреля отслеживает активность паблика "Поморье - не помойка" [в соцсети] "ВКонтакте". Каждый критический комментарий приводит к административному делу", - сказал Чиков.

О планах создания экотехнопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области ранее объявили администрация региона и правительство Москвы. В районе станции Шиес предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. Проект был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей. Жители региона выступили против реализации проекта, полагая, что он нанесет вред окружающей среде, и неоднократно проводили митинги.