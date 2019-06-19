Французский фермер помог найти сбежавшего от ветеринаров медвежонка

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Медвежонка, сбежавшего от ветеринаров в городе Тарн на юге Франции, удалось обнаружить в среду благодаря помощи местного фермера. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление Национального управления по охоте и дикой природе (ONCFS).

"Медвежонок Дуйу в безопасности", - подтвердили в ведомстве. По его данным, заметивший зверя фермер вызвал сотрудников ONCFS, которые смогли поймать его "после погони через поле".

На прошлой неделе сотрудники управления нашли 5-месячного малыша в районе одной из деревень департамента Арьеж. Как отмечается, молодой хищник был без матери и страдал от голода и жажды. Его отправили на лечение к специалистам в Тарн, откуда он сбежал менее чем через неделю.

Из-за того, что медвежонок был еще слаб, специалисты переживали, что он может погибнуть без посторонней помощи, поэтому найти его и отловить требовалось как можно скорее.

По данным ONCFS, в районе Пиренеев насчитывается около 50 медведей, большая часть из которых обитают в Арьеже.