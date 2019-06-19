Комитет Госдумы поддержал ужесточение наказания за препятствование работе медиков

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду на заседании рекомендовал нижней палате принять во втором чтении пакет законопроектов, призванный ужесточить меры за создание помех при оказании медицинской помощи, включая блокирование скорой помощи и других машин экстренных служб на дорогах.

Авторами инициатив выступила группа депутатов и членов Совфеда, в первом чтении они были приняты еще в 2017 году. На заседании в среду комитет поддержал предложенные правительством поправки.

Согласно обновленной версии, одним из законопроектов предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей, в соответствии с которой воспрепятствование "в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника", повлекшее тяжкий вред для здоровья пациента, может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или штраф в размере до 80 тыс. рублей. Если же данное правонарушение привело к смерти пациента, то тюремный срок может составить до четырех лет.

Одновременно с этим авторы предлагают дополнить и Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев штрафы от четырех до пяти тысяч рублей в случаях, когда создание помех для медиков не сказалось на здоровье пациента.

Кроме этого, ужесточаются санкции для водителей, не пропустивших скорую помощь или другие машины экстренных служб со включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковым сигналом. Сейчас за это грозит либо штраф в размере 500 рублей, либо лишение прав на срок до трех месяцев. Законодатели же предлагают повысить штраф до пяти тысяч рублей. Водительских прав, согласно законопроекту, можно будет лишиться на срок от трех месяцев до года.