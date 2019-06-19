Рособрнадзор прорабатывает возможность автоматической генерации индивидуальных заданий ЕГЭ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Переход на формирование индивидуальных вариантов заданий Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) для обучающихся непосредственно в пунктах их проведения на основе банка заданий ЕГЭ возможен в перспективе, но потребует дополнительной отработки технологии. Об этом сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора.

Газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства РФ Федеральному Собранию о политике в сфере образования ранее сообщила, что кабмин предлагает перевести ЕГЭ и Основной госэкзамен (ОГЭ) в электронную форму, что позволит персонифицировать задания для учеников. По данным издания, предполагается, что в результате перехода на компьютерную форму сдачи экзаменов станет возможна "автоматическая генерация индивидуальных вариантов контрольных измерительных материалов" (КИМ), при этом сроки перехода к такой системе пока не определены.

"Автоматическая генерация индивидуальных вариантов контрольных измерительных материалов ЕГЭ - перспективная технология, возможность использования которой прорабатывается Рособрнадзором и Федеральным институтом педагогических измерений. <...> Переход на формирование индивидуальных вариантов КИМ ЕГЭ для обучающихся непосредственно в пунктах проведения экзаменов на основе банка заданий ЕГЭ возможен в перспективе", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это потребует дополнительной отработки технологии, создания защищенных каналов связи и расширения банка заданий ЕГЭ. "Такая технология будет абсолютно защищена от возможности утечек КИМ до экзаменов, так как варианты для каждого участника будут формироваться непосредственно перед началом экзамена. Пока защита экзаменационных материалов от утечек успешно осуществляется другими средствами", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что технология автоматической генерации КИМ была успешно апробирована в 2019 году при проведении всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4-х классах. Школы могли сами выбрать удобную дату и время проведения ВПР, а варианты проверочных работ для каждой из школ генерировались на основе банка заданий ВПР. Частично возможность автоматической генерации вариантов реализована в ОГЭ для 9-х классов.