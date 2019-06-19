В Санкт-Петербурге пройдет поэтический марафон, посвященный Дню памяти и скорби

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Поэтический фестиваль "1418 строк", посвященный памяти погибших в ходе Великой Отечественной войны, пройдет в Санкт-Петербурге в Московском парке Победы 22 июня. Об этом рассказал журналистам первый заместитель главы комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.

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"На территории Московского парка Победы пройдет поэтический марафон "1418 строк" - по количеству дней [Великой Отечественной войны]. В этом году мы проводим акцию в первый раз", - сказал он.

При этом Заставный отметил, что акция призвана объединить исполнителей и авторов стихов о войне, а также всех неравнодушных граждан. Часть программы будет составлена из произведений классиков военной лирики, к микрофону сможет выйти любой желающий.

"Есть часть ребят, которые будут декларировать по программе, но будет открытый микрофон, и любой желающий сможет поучаствовать", - рассказал он.

Как рассказал журналистам глава комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, 22 июня пройдет траурная церемония возложения венков к братским могилам ленинградцев, погибших во время войны. В ней примут участие представители ветеранских и общественных организаций, жители города, официальные лица и волонтеры.

В настоящий момент, по данным властей, в Петербурге проживают более 100 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них около 800 инвалидов войны, порядка 7,4 тысяч участников военных действий, порядка 77 тысяч - награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда".