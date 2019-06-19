Опрос: почти каждый шестой москвич не убирает за своей собакой на выгуле

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сервис по выгулу собак и догситтингу "Собака-гуляка" провел опрос москвичей и выяснил, что практически каждый шестой владелец собаки среди опрошенных не убирает за ней во время прогулки на улице, но большинство жителей готовы использовать бесплатные пакеты для уборки, если они появятся в местах выгула. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы сервиса.

В опросе приняло участие 654 респондента, проживающих в разных районах города Москва в возрасте от 18 до 65 лет. 95% (619 участников исследования) из них являлись владельцами собак.

"Не убирают за своими питомцами 17% респондентов, а в том, что не всегда могут убрать за собакой, призналось 23% опрошенных", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 86% респондентов считают важным убирать за своей собакой во время выгула в городе, а 60% уже делают это. 73% опрошенных стараются брать пакеты для уборки с собой, однако 35% респондентов забывают их 1-2 раза в месяц, а 6% - каждую неделю и чаще. Согласно данным исследования, абсолютное большинство опрошенных москвичей (95%) готовы использовать бесплатные пакеты для уборки за собакой, если бы такие стойки (диспенсеры) располагались в местах выгула. Среди наиболее удобных для их установки мест участники опроса назвали городские парки, скверы и собачьи площадки.

Как сообщалось, в декабре 2018 года был принят закон об ответственном обращении с животными, который устанавливает правила выгула питомцев и требования к их содержанию. Граждане, согласно закону, будут обязаны "обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного", а муниципальные власти смогут запрещать выгул в определенных местах. В апреле заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что столичная программа "Мой район", рассчитанная на пять лет, включит создание во дворах московских домов площадок для выгула собак с экоурнами и пакетами. В планах на текущий год было обустройство площадок в 3,5 тыс. дворов.

"Собака-гуляка" - городской сервис, предлагающий услуги по выгулу и передержке питомцев. Он был основан в Москве весной 2016 года.