В нескольких камерах московского СИЗО №3 введен карантин из-за кори

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Карантин из-за кори введен в нескольких камерах следственного изолятора №3 в 1-м Силикатном проезде на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Управления ФСИН.

"В связи с выявлением случаев заболевания корью в СИЗО № 3 на ряд камер наложен карантин, - сказал представитель УФСИН. - В следственном изоляторе проводятся противоэпидемические мероприятия".

"Контактным лицам проведена иммунизация против кори. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением противоэпидемических мероприятий осуществляется Главным центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФСИН России", - сообщили в управлении.

Лимит наполнения СИЗО составляет 1027 человек.