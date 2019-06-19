Угрожавший взорвать машину в центре Москвы мужчина не признал вину в хулиганстве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Предприниматель Дмитрий Шалай, угрожавший осенью прошлого года взорвать газовый баллон в машине на Васильевском спуске в центре Москвы и требовавший встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым, не признал вину в хулиганстве. Об этом он заявил в Тверском суде Москвы, где в среду началось рассмотрение уголовного дела по существу.

"Я никаких хулиганских действий не совершал. Вину я не признаю", - сказал он.

Следующее судебное заседание, на котором планируется допросить свидетелей обвинения, назначено на 12:30 мск 11 июля.

3 октября 2018 года приехавший на машине на Красную площадь предприниматель из Приморского края Шалай угрожал взорвать самодельное взрывное устройство, если ему не дадут лично встретиться с президентом РФ или директором Росгвардии. Глава Росгвардии Виктор Золотов приехал на встречу и убедил мужчину сдаться полиции. Из машины бизнесмена был изъят газовый баллон. Шалай пояснил, что уже длительное время пытается встретиться с президентом, чтобы проинформировать его об имеющихся проблемах в пенитенциарной системе России.

5 октября Таганский районный суд арестовал Шалая, в отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Суд в среду продлил срок стражи Шалаю на время рассмотрения уголовного дела - до 30 ноября.

У Шалая два высших образования - психолога и экономиста, в 1990-е годы он был судим за грабеж, а после отбытия наказания создал благотворительный фонд, содействовавший реабилитации осужденных, и занимался строительным бизнесом. До задержания Шалай являлся генеральным директором ООО "Константа-Транс-Прим", которая связана с перевозками в Приморском крае.