Москалькова считает унижением человеческого достоинства использование клеток в судах

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала позицию Верховного суда РФ об отказе от защитных кабин для подсудимых в судах, а также назвала использование клеток в залах судебных заседаний унижением человеческого достоинства.

Ранее председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев заявил журналистам, что суд поддерживает предложение Совета Федерации об отказе от защитных кабин в судах.

"Я считаю такое решение абсолютно верным и оправданным, поскольку это дает подсудимому возможность беспрепятственного общения с адвокатами в ходе заседания, что существенно повышает гарантии защиты. Кроме того, само помещение человека в аквариумы и клетки не только лишает его возможности отстаивать свои права, но и является унижением человеческого достоинства", - пояснила Москалькова журналистам.

Законопроект о запрете использования защитных кабин в залах судебных заседаний был внесен группой членов Совета Федерации в Госдуму в ноябре 2018 года. Согласно тексту инициативы, предлагается запретить "помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом".

Законопроект был подержан Генпрокуратурой, в целом его концепцию поддержал и министр юстиции Александр Коновалов.